Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:49, 3 марта 2026Мир

Одна стратегия США в Иране пошла не по плану

Профессор Сакс: План США установить проамериканский режим в Иране не сработает
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Задумка США установить стабильный проамериканский режим в Иране не сработает. Эта стратегия пошла не по плану, такое мнение выразил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на YouTube-канале.

«Установление военной гегемонии Израиля на Ближнем Востоке при поддержке США. Основная цель — добиться господства Израиля, подавить арабский мир», — озвучил подробности стратегии эксперт.

По его словам, такой геополитический ход предусматривает и попытку свергнуть действующий режим в Иране. Более глобальная цель Соединенных Штатов — стать гегемоном.

В то же время, отметил Сакс, амбиции Вашингтона в отношении Ирана не соответствуют его возможностям. «Я считаю, что это чрезвычайно опасно. <…> Ведь это война в условиях огромной политической нестабильности. <…> США сами по себе недостаточно стабильны, чтобы достичь этого [стабильного проамериканского режима в Иране]», — заключил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы выбиваем из них всю дурь». Трамп рассказал о ситуации на Ближнем Востоке и назвал «колоссальную угрозу» со стороны Ирана

    Расчеты российских «Градов» накрыли позиции ВСУ

    Наркоторговца с килограммами запрещенных веществ и патронами задержали в России

    Порномодель-девственница заработала вчетверо больше переспавшей с тысячей мужчин Бонни Блю

    Два сценария войны США и Ирана описали

    С российской кризисной отрасли решили собрать еще миллиарды рублей

    Одна стратегия США в Иране пошла не по плану

    Крупнейший производитель труб в России начал останавливать работу

    Антироссийские санкции привели к расколу в ЕС

    Раскрыты данные об атаке ВСУ на регионы России на фоне слов Зеленского о нехватке оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok