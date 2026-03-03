Одна стратегия США в Иране пошла не по плану

Профессор Сакс: План США установить проамериканский режим в Иране не сработает

Задумка США установить стабильный проамериканский режим в Иране не сработает. Эта стратегия пошла не по плану, такое мнение выразил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на YouTube-канале.

«Установление военной гегемонии Израиля на Ближнем Востоке при поддержке США. Основная цель — добиться господства Израиля, подавить арабский мир», — озвучил подробности стратегии эксперт.

По его словам, такой геополитический ход предусматривает и попытку свергнуть действующий режим в Иране. Более глобальная цель Соединенных Штатов — стать гегемоном.

В то же время, отметил Сакс, амбиции Вашингтона в отношении Ирана не соответствуют его возможностям. «Я считаю, что это чрезвычайно опасно. <…> Ведь это война в условиях огромной политической нестабильности. <…> США сами по себе недостаточно стабильны, чтобы достичь этого [стабильного проамериканского режима в Иране]», — заключил он.