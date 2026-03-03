В России предложили ввести минимальную цену на картофель

«Ъ»: Картофельный союз предложил запретить продажу картофеля по низким ценам

Картофельный союз предложил ввести минимальную закупочную цену на картофель для торговых сетей на уровне 30-60 рублей за килограмм. Инициатива направлена на рассмотрение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщает «Коммерсантъ».

По оценке профильной организации, запрет на продажу картофеля по слишком низким ценам позволит производителям избежать провалов в доходах в годы хорошего урожая.

Как говорится в письме, отправленном на имя замглавы ФАС Тимофея Нижегородцева, торговые сети могли бы закупать 80 процентов урожая картофеля по минимальной цене, а оставшиеся 20 процентов фермеры продавали бы на спотовом рынке или через аукционы, но также по цене, равной или превосходящей минимальную. В этом случае, полагают в союзе, участники рынка окажутся в состоянии стабилизировать собственную ситуацию и инвестиционное планирование.

Однако в ФАС пока не одобряют инициативу в части минимальных цен. Представитель ведомства пояснил, что расширение практики двусторонних долгосрочных договоров можно только приветствовать, но определять объемы, цены и ответственность стороны должны сами.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов назвал фиксацию нижней ценовой планки нарушением рыночных принципов, потому что главным механизмом сдерживания цен должно выступать развитие конкуренции.

Устанавливать цены Картофельный союз предлагает раз в год в марте-апреле. Организация также считает, что предложенная мера решит проблему с нерегулируемым импортом и не вызовет негативной реакции у потребителей, потому что продукция останется доступной для них.

Вместе с тем руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов заметил, что если минимум окажется выше равновесной цены, то дело закончится перепроизводством, ростом складских запасов и давлением на розничные цены.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года самые низкие цены на картофель зафиксировали в Мордовии (32 рубля за килограмм), Брянской область (33 рубля) и Башкирии (35 рублей).