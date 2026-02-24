Названы регионы с самым дешевым картофелем

РИА: В январе 2026-го дешевле всего купить картофель в Мордовии и Башкирии

В январе 2026 самые низкие цены на картофель зафиксировали в Мордовии. Регионы с самым дешевым овощем назвали в РИА Новости.

В топ регионов вошли Мордовия (картофель здесь можно приобрести по 32 рубля за килограмм), Брянская область (33 рубля) и Башкирия (35 рублей). В пятерку субъектов РФ, где самые низкие цены, также вошли Пензенская (35,3 рубля), а также Смоленская (35,4 рубля) области.

Кроме того, среди регионов с доступными овощами — Нижегородская область (36,3 рубля за килограмм), Чувашия и Курская области (36,4 рубля). В Омской области можно приобрести картофель за 36,8 рубля, в Марий Эл — за 37,2 рубля. В топ-10 регионов с самыми низкими ценами также Костромская область с 37,4 рубля.

Килограмм картофеля в Москве стоит 54,6 рубля, в Санкт-Петербурге — 50,5 рубля.

По итогам прошлого года темпы роста цен на российском потребительском рынке составили 5,59 процента, достигнув 5,24 процента в продовольственном сегменте. При этом за первые 12 дней 2026 года цены в России выросли сразу на 1,26 процента, в том числе на 1,4 процента подорожали продукты. В числе сильнее всего подешевевших продуктов специалисты помимо капусты также назвали яйца и картофель, подешевевшие на 21,2 процента.