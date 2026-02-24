Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:58, 24 февраля 2026Экономика

Названы регионы с самым дешевым картофелем

РИА: В январе 2026-го дешевле всего купить картофель в Мордовии и Башкирии
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В январе 2026 самые низкие цены на картофель зафиксировали в Мордовии. Регионы с самым дешевым овощем назвали в РИА Новости.

В топ регионов вошли Мордовия (картофель здесь можно приобрести по 32 рубля за килограмм), Брянская область (33 рубля) и Башкирия (35 рублей). В пятерку субъектов РФ, где самые низкие цены, также вошли Пензенская (35,3 рубля), а также Смоленская (35,4 рубля) области.

Кроме того, среди регионов с доступными овощами — Нижегородская область (36,3 рубля за килограмм), Чувашия и Курская области (36,4 рубля). В Омской области можно приобрести картофель за 36,8 рубля, в Марий Эл — за 37,2 рубля. В топ-10 регионов с самыми низкими ценами также Костромская область с 37,4 рубля.

Килограмм картофеля в Москве стоит 54,6 рубля, в Санкт-Петербурге — 50,5 рубля.

По итогам прошлого года темпы роста цен на российском потребительском рынке составили 5,59 процента, достигнув 5,24 процента в продовольственном сегменте. При этом за первые 12 дней 2026 года цены в России выросли сразу на 1,26 процента, в том числе на 1,4 процента подорожали продукты. В числе сильнее всего подешевевших продуктов специалисты помимо капусты также назвали яйца и картофель, подешевевшие на 21,2 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последние подробности подрыва машины ГАИ в Москве. Что известно о смертнике и в чем заключается особенность атаки

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    Раскрыт корень нынешних проблем Украины

    Россиян предупредили о негативном последствии уборки

    Российская светская львица оказалась при смерти на Бали из-за опасной болезни

    Полковник раскрыл положение ВС России на Украине к годовщине СВО

    Педофил напоил связанного мальчика и изнасиловал в российском регионе

    ФСБ проверяет Павла Дурова на содействие терроризму. Чем это грозит Telegram и его основателю?

    Лерчек отреклась от своего бренда косметики из-за многомиллионных долгов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok