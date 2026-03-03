Реклама

19:01, 3 марта 2026

Поставки в Россию машин популярного бренда рухнули на 99 процентов

Аналитик Целиков: Импорт Chery в Россию обвалился в 100 раз
Марина Аверкина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За два месяца 2026 года китайский Chery поставил на российский рынок только 41 новую машину — это в сто раз меньше поставок аналогичного периода прошлого года (4,2 тысячи единиц). Снижение составило 99 процентов, пишет аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что почти все машины, ввезенные в этом году, оформлялись на физических лиц.

Тенденция к резкому сокращению объемов импорта наметилась еще в первом квартале 2025 года. Несмотря на то что отдельные партии продолжали поступать, их количество неуклонно снижалось. К началу 2026 года поток новых импортных Chery практически иссяк, отмечает эксперт.

«Поклонникам бренда не стоит переживать. Три основные модели производятся в России под брендом Tenet. Плюс к этому есть великое множество суббрендов Chery, представленных на нашем рынке. Выбор по-прежнему богат», — поспешил успокоить автолюбителей Целиков.

Напомним, в линейку бренда Tenet входят три кроссовера — T4, T7 и T8. Кроме того, на российском рынке широко представлены суббренды компании Chery — Omoda, Exeed, Jetour, Soueast, Kaiyi, Exlantix и Jaecoo.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России, адвокат и правозащитник Леонид Ольшанский назвал закон о платных дорогах антинародным.

