Появились кадры подготовки захоронения для жертв удара по школе в Иране

Reuters опубликовало кадры подготовки захоронения жертв удара по школе в Иране

Агентство Reuters опубликовало видео подготовки захоронения для жертв удара по школе на юге Ирана, который, по данным иранских СМИ, унес жизни более 160 учениц и преподавателей.

На кадрах, сделанных с беспилотника на кладбище в провинции Хормозган, показано, как несколько экскаваторов роют могилы для погибших девочек и их учителей. Удар, нанесенный по начальной школе в городе Минаб 28 февраля, стал самым смертоносным инцидентом в войне США и Израиля против Ирана, отмечает агентство.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пришел в замешательство после вопроса журналистов о возможной причастности американских военных к авиаудару. По его словам, США «не стали бы намеренно наносить удар по школе».