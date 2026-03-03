Реклама

Появились кадры подготовки захоронения для жертв удара по школе в Иране

Reuters опубликовало кадры подготовки захоронения жертв удара по школе в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Агентство Reuters опубликовало видео подготовки захоронения для жертв удара по школе на юге Ирана, который, по данным иранских СМИ, унес жизни более 160 учениц и преподавателей.

На кадрах, сделанных с беспилотника на кладбище в провинции Хормозган, показано, как несколько экскаваторов роют могилы для погибших девочек и их учителей. Удар, нанесенный по начальной школе в городе Минаб 28 февраля, стал самым смертоносным инцидентом в войне США и Израиля против Ирана, отмечает агентство.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пришел в замешательство после вопроса журналистов о возможной причастности американских военных к авиаудару. По его словам, США «не стали бы намеренно наносить удар по школе».

