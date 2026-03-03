Реклама

Путин назначил нового посла в Польше

Путин назначил Георгия Михно послом России в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Отрошко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом России в Польше Георгия Михно. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша», — говорится в тексте.

Ранее Михно занимал должности начальника отдела департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, заместителя постпреда РФ при международных организациях в Вене, а также возглавлял в МИД департамент по вопросам новых вызовов и угроз.

В декабре Путин освободил от обязанностей посла в Польше Сергея Андреева. Дипломат был назначен послом в Словакии.

