Раскрыта судьба решившего продать российские военные рации иностранцу мужчины

Нижегородец получил 3,5 года за попытку продать иностранцу военные рации

Под Нижним Новгородом решившего продать российские военные рации иностранцу мужчину осудили на 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нижегородское управление ФСБ России.

По данным правоохранителей, фигурант пытался продать иностранному гражданину незаконно приобретенные военные радиостанции ярославского предприятия.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 189 УК РФ («Покушение на незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль»). Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сотрудники УФСБ России по Ярославской области вместе с коллегами из Рязанской области пресекли незаконный экспорт двигателей двойного назначения в интересах Минобороны другой страны.