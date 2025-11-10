Поставки двигателей в интересах Минобороны другой страны пресекли в российской регионе

В Ярославле ФСБ пресекла поставки двигателей в интересах иностранного Минобороны

Сотрудники УФСБ России по Ярославской области вместе с коллегами из Рязанской области пресекли незаконный экспорт двигателей двойного назначения в интересах Минобороны другой страны. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 189 УК РФ («Незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль»). Обвиняемыми по нему проходят двое руководителей коммерческого предприятия Ярославля.

По версии следствия, обвиняемые организовали незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства. Незаконно изготовленная продукция изъята из оборота.

Ранее в Обнинске суд приговорил ученого, бывшего сотрудника научного центра, незаконно передавшего особую информацию об энергетической установке сотруднику национальной лаборатории США, к четырем годам лишения свободы.