Раскрыто число пострадавших в ходе ответных ударов Ирана по Израилю

TI: В результате ударов Ирана по центральной части Израиля пострадали 12 человек

Число раненых в ходе ответных ракетных ударов Ирана по центральной части Израиля составило 12 человек. Об этом сообщает The Times of Israel (TI) со ссылкой на данные израильской медицинской службы «Маген Давид адом».

«Число раненых в результате иранской ракетной атаки на центральную часть Израиля возросло до 12», — сказано в сообщении.

Уточняется, что медики оказали помощь женщине около 40 лет, получившей травмы средней степени тяжести в результате взрывной волны. Еще 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

