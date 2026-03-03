Рэпер P. Diddy выйдет на свободу раньше срока

PageSix: Рэпер P. Diddy выйдет из тюрьмы в апреле 2028 года

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) выйдет на свободу в апреле 2028 года. Об этом пишет PageSix.

По данным источника, срок Комбса сократили на полтора месяца. Причиной такого решения стало участие рэпера в тюремной программе лечения наркотической зависимости.

Ранее Комбс потребовал суд принять решение о его немедленном освобождении из тюрьмы. Защита артиста настаивает на том, чтобы обвинительный приговор был отменен либо пересмотрен с существенным смягчением срока. По мнению рэпера, судья проявил излишнюю суровость и допустил ошибку, вынося вердикт.

3 октября 2025 года P. Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Его признали виновным в двух случаях перевозки женщин для занятия проституцией. Судья выразил сомнение в том, что Комбс не повторит те же преступления после освобождения.