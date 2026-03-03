Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:36, 3 марта 2026Культура

Рэпер P. Diddy выйдет на свободу раньше срока

PageSix: Рэпер P. Diddy выйдет из тюрьмы в апреле 2028 года
Ольга Коровина

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) выйдет на свободу в апреле 2028 года. Об этом пишет PageSix.

По данным источника, срок Комбса сократили на полтора месяца. Причиной такого решения стало участие рэпера в тюремной программе лечения наркотической зависимости.

Ранее Комбс потребовал суд принять решение о его немедленном освобождении из тюрьмы. Защита артиста настаивает на том, чтобы обвинительный приговор был отменен либо пересмотрен с существенным смягчением срока. По мнению рэпера, судья проявил излишнюю суровость и допустил ошибку, вынося вердикт.

3 октября 2025 года P. Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Его признали виновным в двух случаях перевозки женщин для занятия проституцией. Судья выразил сомнение в том, что Комбс не повторит те же преступления после освобождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран назвал путь к прекращению войны

    Россиянка прыгнула с пятого этажа от вооруженного преследователя

    Один из крупнейших грузоперевозчиков России оказался перед угрозой банкротства

    Раскрыта стоимость проходки на показы Недель моды

    Зеленский усомнился в сохранении власти после завершения конфликта на Украине

    Названы особенности атаковавшего Иран «Буйства»

    Крупнейшая нефтяная компания мира задумалась об альтернативе для морских перевозок нефти

    В России спрогнозировали стабильное изменение цен на топливо

    Оказавшиеся в Дубае российские звезды рассказали об обстановке в городе

    В Москве прошла самая снежная зима

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok