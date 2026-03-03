Реклама

Экономика
17:02, 3 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиян призвали массово сажать огурцы с одной целью

«Сохрани лес»: Выращивание собственных огурцов помогает спасти природу
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Freepik

Выращивание собственных огурцов на даче, балконе или подоконнике помогает не только сэкономить семейный бюджет, но и спасти природу. Сделать это с одной целью россиян призвали экологи проекта «Сохрани лес», соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По информации специалистов, углеродный след одного килограмма огурцов в крупных супермаркетах может достигать 2,5-3,5 килограмма CO2-эквивалента с учетом тепличного отопления, холодильного хранения и логистики из удаленных регионов. В магазинах формата «у дома», которые работают с региональными поставщиками, этот показатель ниже — в среднем 1,5-2 килограмма CO2-эквивалента на килограмм продукции. При выращивании огурцов в частных домохозяйствах углеродный след минимален и может составлять менее 0,3-0,5 килограмма CO2-эквивалента, так как транспортные и складские выбросы практически отсутствуют.

«Разница в углеродном следе между тепличными огурцами из супермаркета и урожаем с собственного участка может достигать десятикратного значения. Домашнее выращивание — это самый простой способ сократить выбросы без отказа от привычных продуктов», — объяснил гендиректор и основатель проекта «Сохрани лес» Андрей Хорошилов. Специалист подчеркнул, что даже небольшой домашний огород, развести который может почти каждый человек, вносит значимый вклад в устойчивое потребление.

Что касается экономической выгоды, при грамотном уходе несколько кустов огурцов способны обеспечить семью стабильным урожаем на протяжении целого сезона, что особенно актуально на фоне роста цен на свежие овощи. Использование компоста из бытовых органических отходов позволит дополнительно снизить объем мусора и вернуть питательные вещества в почву, формируя замкнутый экологичный цикл, отметили экологи.

Ранее дачников предупредили о нашествии ряда вредителей в 2026 году.

