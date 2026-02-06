Россиян призвали начать подготовку дачи к весне

Эксперт Шуракова: К работе на огороде стоит готовиться с зимы

Работы на огороде стоит начинать еще зимой, чтобы сэкономить силы и избежать проблем в начале сезона. Начать готовить дачу к весне призвала россиян консультант по работе с физическими лицами компании «Цикл» Мария Шуракова, пишут «Известия».

Главным этапом подготовки огорода эксперт назвала зачистку участка от мусора и сорняков. Опавшие листья, ветки и ненужные вещи можно убрать заранее, чтобы упростить предстоящие работы по перекопке и выравниванию грядок.

Кроме того, пока лежит снег, можно спланировать грядки и зоны посадки. Шуракова посоветовала продумать расположение многолетников и ротацию культур, а также подготовить чертежи и списки необходимых семян. Ошибок в посеве поможет избежать знание мест, которые оказались проблемными в прошлом году.

Помимо этого, можно подготовить материалы для укрытий и приобрести средства для отпугивания грызунов. «Лучше заранее проверить и отремонтировать садовый инвентарь и системы полива, а также вести посевной журнал. Зачистка участка и продуманное планирование грядок зимой сокращают объем работ в начале сезона почти вдвое. Это экономит время и снижает риск болезней и потерь урожая», — резюмировала специалистка.

Ранее российских дачников призвали не торопиться с высаживанием рассады на фоне прогнозов о ранней и теплой весне.

