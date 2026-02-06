Российских дачников призвали не торопиться с рассадой

Эксперт Володихин: С рассадой в этом году не стоит спешить, она может не выжить

На фоне прогнозов о ранней и теплой весне российским дачникам лучше не спешить с высаживанием рассады. О возможных рисках предупредил специалист по растениям Алексей Володихин, пишет KP.RU.

«Кто-то может подумать: "Ага, раз весна будет ранняя и теплая, значит, рассаду можно посеять пораньше". Не стоит. Ориентируйтесь на "классические" сроки», — призвал эксперт.

Даже если воздух в апреле прогреется до плюс 15-20 градусов, почва еще долго останется сырой из-за большого количества снега. Пока земля не просохнет до конца, она не нагреется, подчеркнул специалист. Если высадить в такую почву рассаду, растения не выживут.

При этом сами по себе крепкие морозы не страшны большинству растений — их защищают сугробы. Угроза есть только для хвойных растений с пирамидальными кронами. Снег может налипнуть на ветки и сломать их, поэтому такие деревья нужно либо связывать, либо регулярно чистить.

Ранее россиян предупредили о рисках покупки дачи зимой. Так, в холодное время года можно не заметить скрытые дефекты домика и участка.