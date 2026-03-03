Россиянин напал на спасавшего бойцов СВО врача

В Орске мужчина напал на врача, спасавшего бойцов СВО

В Орске пациент напал на врача в хирургическом стационаре городской больницы. Об этом сообщает Telegram-канал медучреждения.

По информации медучреждения, пострадавший пришел в приемное отделение ночью в состоянии алкогольного опьянения вместе с сопровождающим. Когда доктор попытался оказать мужчине помощь, сопровождающий бросился на него и принялся избивать. Отмечается, что травматолог-ортопед награжден медалью за спасение бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Врач получил серьезные травмы, в том числе перелом носа. Кроме того, была повреждена компьютерная техника. Нападавший пытался скрыться, по пути напал и на водителя скорой медицинской помощи. Нападение попало на камеру наблюдения, сразу была вызвана охрана и полиция. Ведется следствие.

