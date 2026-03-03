Россиянин похитил миллионы рублей у участника СВО с помощью маркетплейсов

Житель Пскова украл 5 млн руб. у участника СВО, привязав свой номер к его карте

Житель Псковской области украл более пяти миллионов рублей у участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МВД России.

По версии следствия, злоумышленник убедил бойца привязать карту к его номеру телефона при оформлении. В итоге он получил доступ к деньгам на счете мужчины и начал оплачивать с него все свои покупки, в том числе заказы на маркетплейсах, и снимать наличные.

В содеянном задержанный сознался. В ближайшее время он предстанет перед судом.

