Наркоторговца с килограммами запрещенных веществ и патронами задержали в России

В ДНР задержали заказчика разбоя, у него нашли 10 кг наркотиков и 500 патронов

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники силовых структур задержали заказчика разбойного нападения. В его квартире нашли более десяти килограммов наркотиков и 500 патронов к автомату Калашникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росгвардию.

Как уточнили агентству в МВД, задержанный родом из Енакиева. Его задержали как заказчика разбойного нападения. Впоследствии выяснилось, что мужчина — наркоторговец. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

