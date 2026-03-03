Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:04, 3 марта 2026Силовые структуры

Наркоторговца с килограммами запрещенных веществ и патронами задержали в России

В ДНР задержали заказчика разбоя, у него нашли 10 кг наркотиков и 500 патронов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники силовых структур задержали заказчика разбойного нападения. В его квартире нашли более десяти килограммов наркотиков и 500 патронов к автомату Калашникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росгвардию.

Как уточнили агентству в МВД, задержанный родом из Енакиева. Его задержали как заказчика разбойного нападения. Впоследствии выяснилось, что мужчина — наркоторговец. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее на севере Москвы 14-летний школьник поджег отделение банка. Его задержали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы выбиваем из них всю дурь». Трамп рассказал о ситуации на Ближнем Востоке и назвал «колоссальную угрозу» со стороны Ирана

    Расчеты российских «Градов» накрыли позиции ВСУ

    Наркоторговца с килограммами запрещенных веществ и патронами задержали в России

    Порномодель-девственница заработала вчетверо больше переспавшей с тысячей мужчин Бонни Блю

    Два сценария войны США и Ирана описали

    С российской кризисной отрасли решили собрать еще миллиарды рублей

    Одна стратегия США в Иране пошла не по плану

    Крупнейший производитель труб в России начал останавливать работу

    Антироссийские санкции привели к расколу в ЕС

    Раскрыты данные об атаке ВСУ на регионы России на фоне слов Зеленского о нехватке оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok