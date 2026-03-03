Россиянин убеждал школьников вместе расправляться с полицейскими

В Дагестане россиянину дали 13 лет за вербовку школьников в террористы

В республике Дагестан к 13 годам колонии строгого режима приговорили местного жителя Саида-Апенди Алиаджиева. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Южный окружной военный суд.

Как установил суд, в августе 2023 года осужденный создал канал в интернете, на заставке которого разместил флаг запрещенной в России международной террористической организации, там же был опубликован ролик с призывами к экстремистской деятельности. Следователи установили, что мужчина лично склонял двух несовершеннолетних школьников к созданию банды ради нападений на полицейских.

В планах были взрывы и поджоги объектов системы МВД республики и расправы над сотрудниками правоохранительных органов.

