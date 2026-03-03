Реклама

Россия
11:52, 3 марта 2026

Россиянин в больнице напал на вернувшегося с СВО врача

Житель Орска напал на вернувшегося с СВО врача и водителя скорой помощи
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Житель Орска напал на водителя скорой помощи и вернувшегося со специальной военной операции (СВО) на Украине врача-травматолога. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения по Оренбургской области.

Как уточнили в министерстве, ночью в приемное отделение в состоянии алкогольного опьянения пришли двое мужчин. Одному из них требовалась медицинская помощь. Во время осмотра пациента сопровождавший россиянина мужчина внезапно напал на медика. Врач получил серьезные травмы, в том числе перелом носа.

«Кроме того, была повреждена компьютерная техника, оснащение отделения пострадало», — добавили в региональном минздраве.

На камеры видеонаблюдения также попала попытка нападавшего скрыться и еще одно нападение — мужчина, выбегая из здания, избил водителя скорой помощи. Впоследствии его задержали.

Пострадавший медик принимал участие в СВО. Имеет медаль за спасение раненых в зоне боевых действий. «Невзирая на полученные травмы, врач не взял больничный и продолжил работать, поскольку спасение жизней — его приоритет», — рассказали в министерстве, пояснив, что это уже не первый случай нападения на медицинских работников в регионе.

Ранее житель Нижегородской области, попавший в больницу с инфарктом, напал на врачей. Медики получили травмы различной степени тяжести.

