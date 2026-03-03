Реклама

13:09, 3 марта 2026

Россиянка обвинила экс-чиновника на Mercedes в блокировке проезда

Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал Ni Mash

В Нижнем Новгороде девушка обвинила экс-чиновника на Mercedes в блокировке проезда на светофоре. Как утверждает россиянка, за рулем иномарки находился экс-заместитель председателя местного Заксобрания Михаил Дикин. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Горожанка отметила, что мужчина начал агрессивно ее обгонять, резко перестраиваться и подрезать. На улице Родионова Mercedes встал перед светофором и несколько минут не давал проехать ни девушке, ни другим водителям.

Сам Дикин прокомментировал ситуацию. «Я ее не изнасиловал? Тогда я не понимаю, о чем дальше речь», — объявил он корреспонденту издания.

До этого стало известно, что в Чувашии двое чиновников стали жертвами аварии. Тогда все произошло из-за выезда одного из следовавших по трассе автомобилей на полосу встречного движения. Во избежание столкновения оба водителя свернули на обочину, где машины столкнулись лоб в лоб.

