Россиянка обвинила экс-чиновника на Mercedes в блокировке проезда

В Нижнем Новгороде экс-чиновника на Mercedes обвинили в блокировке проезда

В Нижнем Новгороде девушка обвинила экс-чиновника на Mercedes в блокировке проезда на светофоре. Как утверждает россиянка, за рулем иномарки находился экс-заместитель председателя местного Заксобрания Михаил Дикин. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Горожанка отметила, что мужчина начал агрессивно ее обгонять, резко перестраиваться и подрезать. На улице Родионова Mercedes встал перед светофором и несколько минут не давал проехать ни девушке, ни другим водителям.

Сам Дикин прокомментировал ситуацию. «Я ее не изнасиловал? Тогда я не понимаю, о чем дальше речь», — объявил он корреспонденту издания.

