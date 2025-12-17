Реклама

Россия
10:34, 17 декабря 2025Россия

Двое чиновников стали жертвами лобового ДТП на российской трассе

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция ЧУВАШИИ»

В Чувашии двое чиновников стали жертвами ДТП. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» в Telegram.

Авария произошла из-за выезда одного из следовавших по трассе автомобилей на полосу встречного движения. Во избежание столкновения оба водителя свернули на обочину, где машины столкнулись лоб в лоб.

В салоне одного из автомобилей находились заместитель главы администрации Порецкого района по экономике, АПК и финансам Татьяна Галахова, заместитель начальника управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности Елена Абрамова, а также водитель.

Ранее крупное ДТП с участием пассажирского автотранспорта произошло в Пермском крае. Его жертвами стали 7 человек, еще свыше 10 получили травмы и были госпитализированы.

