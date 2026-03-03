Россиянка получила травмы из-за птицы в Таиланде и задолжала за лечение сотни тысяч рублей

Российская туристка получила травмы из-за влетевшей в окно арендованного дома в Таиланде птицы и задолжала за лечение сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Уточняется, что Татьяна находилась в Паттайе во время инцидента. Она отдыхала в джакузи, когда дезориентированная птица врезалась в окно и разбила стекло на мелкие осколки. При попытке покинуть помещение туристка получила множество порезов рук, ног и шеи.

Женщине понадобилась операция, а все лечение обошлось ей в 400 тысяч рублей. Страховая компания не стала покрывать расходы, поскольку посчитала случившееся ответственностью владельца дома. Татьяна все еще в Таиланде — она ждет выздоровления, чтобы отправиться домой.

