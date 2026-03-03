Россиянка потребовала моральную компенсацию за 12 дней в колонии

Суд Москвы отказал в компенсации женщине, отсидевшей в колонии лишние 12 дней

Черемушкинский суд Москвы отклонил иск о компенсации морального вреда женщине, отсидевшей в колонии лишние 12 дней. Об этом сообщает РАПСИ.

Заявительница была осуждена на девять лет лишения свободы за два эпизода мошенничества и фальсификацию доказательств. Наказание она отбывала в колонии Владимирской области. Кассационная инстанция смягчила ей срок до отбытого за активное содействие расследованию и изобличение соучастников, постановив освободить из-под стражи. Однако сопроводительное письмо суда было отправлено в колонию почтой. Оно пришло на двенадцатый день, и лишь тогда заключенную освободили.

Она потребовала компенсацию морального вреда за незаконные действия администрации колонии, которая немедленно не освободила ее и продолжала привлекать к труду.

Представитель ФСИН пояснил в суде, что женщину освободили в день получения судебной корреспонденции, иного порядка не существует. На этом основании иск был отклонен. Бывшая осужденная намерена обжаловать отказ в моральной компенсации в Мосгорсуде.

Ранее сообщалось, что суд в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) оставил без рассмотрения иск пожизненно осужденного неонациста Алексея Воеводина, который потребовал взыскать почти 90 тысяч рублей со ФСИН России из-за утраченных часов.