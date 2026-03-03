Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:08, 3 марта 2026Силовые структуры

Россиянка потребовала моральную компенсацию за 12 дней в колонии

Суд Москвы отказал в компенсации женщине, отсидевшей в колонии лишние 12 дней
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Черемушкинский суд Москвы отклонил иск о компенсации морального вреда женщине, отсидевшей в колонии лишние 12 дней. Об этом сообщает РАПСИ.

Заявительница была осуждена на девять лет лишения свободы за два эпизода мошенничества и фальсификацию доказательств. Наказание она отбывала в колонии Владимирской области. Кассационная инстанция смягчила ей срок до отбытого за активное содействие расследованию и изобличение соучастников, постановив освободить из-под стражи. Однако сопроводительное письмо суда было отправлено в колонию почтой. Оно пришло на двенадцатый день, и лишь тогда заключенную освободили.

Она потребовала компенсацию морального вреда за незаконные действия администрации колонии, которая немедленно не освободила ее и продолжала привлекать к труду.

Представитель ФСИН пояснил в суде, что женщину освободили в день получения судебной корреспонденции, иного порядка не существует. На этом основании иск был отклонен. Бывшая осужденная намерена обжаловать отказ в моральной компенсации в Мосгорсуде.

Ранее сообщалось, что суд в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) оставил без рассмотрения иск пожизненно осужденного неонациста Алексея Воеводина, который потребовал взыскать почти 90 тысяч рублей со ФСИН России из-за утраченных часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Путин поговорил с европейским политиком

    Зеленский назвал условие возобновления поставок по «Дружбе»

    Названа причина ажиотажного спроса на один российский автомобиль

    Известную блогершу с Украины задержали в Санкт-Петербурге

    В МИД отреагировали на слова Зеленского о проведении президентских выборов

    Израиль заявил об атаке на офис президента Ирана

    В России начались продажи новой версии популярного кроссовера Geely

    В российском регионе жители остались без тепла из-за глыб льда

    Российский продюсер расплакалась из-за «прически Барбоскиной» после стрижки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok