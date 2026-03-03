Россиянку прозвали «главврачом Кисегач» из-за неожиданного эффекта от стрижки

Блогерша Мария (фамилия неизвестна) из Краснодара решила сменить имидж к весне и насмешила результатом пользователей сети. Ролик опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом mary_baily показала внешность до преображения с длинными прямыми волосами. Затем россиянка продемонстрировала измененный внешний вид с объемной укладкой и чрезмерно пышной у корней челкой. «Она хотела войти в свою прайс эру, но эра прошла мимо... Борюсь теперь с каскадом и мыслями подстричь каре...», — написала она.

Пользователи сети прозвали Марию «главврачом Кисегач» из-за неожиданного эффекта от стрижки. «Вы приняты в бухгалтерию», «Была Дашей Васнецовой, стала главврач Кисегач», «Ну Аллегрова вроде довольна такой прической, вы че вредничаете», «С такой челкой смело начинайте принимать магний», «У вас на голове портал в прошлое», «Вы похожи на Веру Воронину», — иронично высказались они.

В феврале российский парикмахер пожаловался на сравнение клиентки с героем «Шрека» после его стрижки. Мастер Александр Файзиев сделал клиентке стрижку каре с короткой челкой и окрашенными в черный оттенок волосами.