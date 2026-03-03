Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:39, 3 марта 2026Ценности

Россиянку прозвали «главврачом Кисегач» из-за неожиданного эффекта от стрижки

Екатерина Ештокина

Кадр: @mary_baily

Блогерша Мария (фамилия неизвестна) из Краснодара решила сменить имидж к весне и насмешила результатом пользователей сети. Ролик опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом mary_baily показала внешность до преображения с длинными прямыми волосами. Затем россиянка продемонстрировала измененный внешний вид с объемной укладкой и чрезмерно пышной у корней челкой. «Она хотела войти в свою прайс эру, но эра прошла мимо... Борюсь теперь с каскадом и мыслями подстричь каре...», — написала она.

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021
Окунулись с головой Почему уродливые прически 90-х снова в моде
Окунулись с головойПочему уродливые прически 90-х снова в моде
27 февраля 2018

Пользователи сети прозвали Марию «главврачом Кисегач» из-за неожиданного эффекта от стрижки. «Вы приняты в бухгалтерию», «Была Дашей Васнецовой, стала главврач Кисегач», «Ну Аллегрова вроде довольна такой прической, вы че вредничаете», «С такой челкой смело начинайте принимать магний», «У вас на голове портал в прошлое», «Вы похожи на Веру Воронину», — иронично высказались они.

В феврале российский парикмахер пожаловался на сравнение клиентки с героем «Шрека» после его стрижки. Мастер Александр Файзиев сделал клиентке стрижку каре с короткой челкой и окрашенными в черный оттенок волосами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде назвали главную слабость США в конфликте с Ираном

    Дерзкая кража портфеля с 10 миллионами рублей из машины попала на видео

    Учителей в российском регионе обязали контролировать разговоры детей в школах

    Названа цена дешевого iPhone в России

    Первый вывозной самолет с россиянами вылетел из ОАЭ

    Россиянку прозвали «главврачом Кисегач» из-за неожиданного эффекта от стрижки

    Зеленский пожелал Орбану поражения

    Врач оценила влияние ранних подъемов на продуктивность и здоровье

    Мировые цены на уголь взлетели

    Женщина рассказала об отношениях с мужем старше нее на 21 год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok