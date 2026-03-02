Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:15, 2 марта 2026Ценности

Российский парикмахер пожаловался на сравнение клиентки с героем «Шрека» после его стрижки

Екатерина Ештокина

Кадр: @faiziev

Парикмахер из Краснодара Александр Файзиев пожаловался на сравнение клиентки с героем «Шрека» после его стрижки. Ролик и комментарии он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзер с никнеймом faiziev запечатлел на видео женщину, которой сделал стрижку каре с короткой челкой и окрашенными в черный оттенок волосами. «Просто выкладываем очередную работу в салоне, но даже не предполагаем, что будет после...», — подписал он.

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021
Окунулись с головой Почему уродливые прически 90-х снова в моде
Окунулись с головойПочему уродливые прически 90-х снова в моде
27 февраля 2018

Затем специалист показал комментарии, которые написали пользователи сети, оценив его работу и внешность россиянки. «Почему все так плохо?! Даже не знаешь, с чего начать аргументировать...», «Кто Клеопатру потерял?», «Она чем-то обидела парикмахера?», «Бедная женщина. Прям робот Вертер», «Мастера без глаз, что они человека портят?», «В "Шреке" видела такой причасон», «Это реально ужас», — написали одни.

Другие, в свою очередь, разместили картинки, среди которых был герой мультфильма «Шрек» лорд Фаркуад, актер Джим Керри, персонаж мультфильма «Суперсемейка» дизайнер Эдна Мод и другие.

Ранее в феврале стилист назвал россиянкам тренды в прическах на весну 2026 года. Эксперт Александр Аванесов заявил, что в теплом сезоне будет преобладать естественность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой. Что известно о трагедии в московской гостинице?

    Постпред России назвал цель Израиля и США в конфликте с Ираном

    В России высказались об участии в урегулировании конфликта вокруг Ирана

    Мэр столицы постсоветской страны застрял в ОАЭ

    Директор управления попытался отстреляться от следователей, сотрудников ФСБ и МВД

    Российский парикмахер пожаловался на сравнение клиентки с героем «Шрека» после его стрижки

    В Ассоциации футбола Израиля оценили вероятность отстранения клубов и сборной от турниров

    Российский флот столкнулся с украинскими судами в Черном море

    Падение еще одного истребителя США в Кувейте попало на видео

    Гособвинитель запросил срок для политолога Шульман

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok