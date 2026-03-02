Российский парикмахер пожаловался на сравнение клиентки с героем «Шрека» после его стрижки

Парикмахер из Краснодара Александр Файзиев пожаловался на сравнение клиентки с героем «Шрека» после его стрижки. Ролик и комментарии он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзер с никнеймом faiziev запечатлел на видео женщину, которой сделал стрижку каре с короткой челкой и окрашенными в черный оттенок волосами. «Просто выкладываем очередную работу в салоне, но даже не предполагаем, что будет после...», — подписал он.

Затем специалист показал комментарии, которые написали пользователи сети, оценив его работу и внешность россиянки. «Почему все так плохо?! Даже не знаешь, с чего начать аргументировать...», «Кто Клеопатру потерял?», «Она чем-то обидела парикмахера?», «Бедная женщина. Прям робот Вертер», «Мастера без глаз, что они человека портят?», «В "Шреке" видела такой причасон», «Это реально ужас», — написали одни.

Другие, в свою очередь, разместили картинки, среди которых был герой мультфильма «Шрек» лорд Фаркуад, актер Джим Керри, персонаж мультфильма «Суперсемейка» дизайнер Эдна Мод и другие.

