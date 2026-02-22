Стилист назвал россиянкам тренды в прическах на весну 2026 года

Стилист Аванесов: Шэгги с мягкими слоями — тренд в стрижках на весну 2026 года

Топ-стилист бьюти-пространства «Шевелюр» Александр Аванесов назвал россиянкам тренды в стрижках и окрашиваниях волос на весну 2026 года. Комментарий мастера публикует «Лента.ру».

По словам эксперта, в теплом сезоне будет преобладать естественность. Так, Аванесов пояснил, что трендовыми стрижками станут шэгги с мягкими слоями и мягкий боб. Кроме того, стоит присмотреться к прическам с боковыми, легкими, кудрявыми челками или в стиле итальянского модного дома Gucci, которые характеризуются длиной и небрежностью.

Что касается окрашиваний, Аванесов предложил обратить внимание на мягкий блонд, нюдово-ягодные оттенки, а также на насыщенный коричневый оттенок с многомерным подтоном. «Эти цвета подчеркивают естественное сияние волос и делают прическу максимально живой», — заметил специалист.

В заключение собеседник издания отметил, что в грядущем сезоне в моду из прошлого вернутся прически с боковым пробором. «Большинство экспертов и стилистов по волосам открыто пишут, что сейчас — это один из главных трендов сезона», — заявил эксперт.

