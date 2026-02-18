Любимый тренд в прическах 30-летних из прошлого вновь стал популярным

NYT: Прически с боковым пробором вновь стали популярными

Прически с боковыми проборами, которые были популярны у 30-летних в прошлом, вернулись в моду. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Укладка, которую в 2020 и 2021 годах высмеивали представители поколения Z в соцсетях, вновь стала трендом благодаря актрисе Зои Кравиц, певице Эддисон Рэй и телезвезде Пейдж Дезорбо. Их примеру, как отмечает издание, последовали манекенщица Хейли Бибер, поп-исполнительница Сабрина Карпентер и звезда сериала «Эйфория» Зендея.

Боковой пробор стал вновь любимым не только у звезд, но и у дизайнеров. В сентябре прошлого года франко-американский модельер Джозеф Альтузарра выпустил на подиум моделей с такой укладкой. Позже стало известно о рекламной кампании британского дизайнера Фиби Фило, в которой приняла участие манекенщица Кэти Симмонс. Тогда модель снялась со строгим боковым пробором.

