Забота о себе
19:30, 3 марта 2026Забота о себе

Рост женщины с редким заболеванием уменьшился на 26 сантиметров

Terra: Рост британки Кинг уменьшился на 26 см из-за гранулематозного гепатита
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Рост британки Кэролайн Кинг уменьшился на 26 сантиметров из-за редкого заболевания. Ее историю рассказало издание Terra.

Кинг обратилась в больницу из-за того, что у нее пожелтели глаза и кожа. После обследований медики диагностировали у нее гранулематозный гепатит. По словам врачей, это заболевание они встречают примерно один раз в 10 лет.

В результате женщину поставили в очередь на трансплантацию печени. Она ждала операцию на протяжении полугода. Все это время британка принимала лекарства, которые привели к тяжелому остеопорозу позвоночника. Из-за него рост Кинг уменьшился на 26 сантиметров.

После хирургического вмешательства функции печени британки находятся под контролем. Более того, рост Кинг увеличился на 15 сантиметров, но так и не достиг первоначальных значений.

Ранее 25-летняя женщина по имени Саммер Роберт рассказала о сложностях жизни с седьмым размером груди. Из-за большого бюста женщине, по ее словам, трудно подобрать нижнее белье.

