Женщина с седьмым размером груди рассказала о серьезных трудностях

Женщине отказались уменьшать 25-килограммовую грудь и посоветовали худеть

25-летняя Саммер Роберт с седьмым размером груди рассказала о том, какие серьезные трудности это вызывает. Свою историю она рассказала изданию Metro.co.uk.

Роберт отметила, что к семи годам у нее был второй размер груди, из-за чего над ней часто шутили. Когда она стала подростком, размер увеличился, из-за чего незнакомцы начали приставать к ней на улице, а учителя иногда выгоняли из класса. Сейчас у Роберт грудь седьмого размера. Женщина отметила, что она уже весит 25 килограммов и продолжает расти.

Она несколько раз обращалась к врачам из-за большой груди. Первый раз Роберт, когда она была еще ребенком, привела мать, но тогда доктор не заметил ничего подозрительного. В 17 лет девушка снова обратилась к врачу, на этот раз самостоятельно. У нее диагностировали ожирение, хотя большая часть избыточного веса концентрировалась в молочных железах.

Спустя еще пять лет женщина попала на прием к онкологу. Он не обнаружил у нее рака, но диагностировал аномальный рост тканей в молочных железах и направил на операцию, чтобы уменьшить грудь. «Я тогда подумала: "Хоть кто-то меня слушает". Но через семь месяцев мне отказали в операции из-за слишком высокого индекса массы тела. Им было все равно, откуда вес», — заявила Роберт.

Женщина утверждает, что смирилась с этой особенностью и стала продавать фотографии своей груди. Тем не менее такой большой бюст создает множество сложностей. Во-первых, Роберт вынуждена всегда ходить в корсете, а во-вторых, ей очень трудно подобрать нижнее белье. Кроме того, ей приходится постоянно выслушивать замечания незнакомцев о ее внешности.

