Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:28, 18 ноября 2025Забота о себе

Женщина с седьмым размером груди рассказала о серьезных трудностях

Metro: Женщине отказались уменьшать 25-килограммовую грудь и посоветовали худеть
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

25-летняя Саммер Роберт с седьмым размером груди рассказала о том, какие серьезные трудности это вызывает. Свою историю она рассказала изданию Metro.co.uk.

Роберт отметила, что к семи годам у нее был второй размер груди, из-за чего над ней часто шутили. Когда она стала подростком, размер увеличился, из-за чего незнакомцы начали приставать к ней на улице, а учителя иногда выгоняли из класса. Сейчас у Роберт грудь седьмого размера. Женщина отметила, что она уже весит 25 килограммов и продолжает расти.

Она несколько раз обращалась к врачам из-за большой груди. Первый раз Роберт, когда она была еще ребенком, привела мать, но тогда доктор не заметил ничего подозрительного. В 17 лет девушка снова обратилась к врачу, на этот раз самостоятельно. У нее диагностировали ожирение, хотя большая часть избыточного веса концентрировалась в молочных железах.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
То ли большая, то ли малая Медведица Как худеет самая известная толстушка Америки
То ли большая, то ли малая МедведицаКак худеет самая известная толстушка Америки
17 марта 2017

Спустя еще пять лет женщина попала на прием к онкологу. Он не обнаружил у нее рака, но диагностировал аномальный рост тканей в молочных железах и направил на операцию, чтобы уменьшить грудь. «Я тогда подумала: "Хоть кто-то меня слушает". Но через семь месяцев мне отказали в операции из-за слишком высокого индекса массы тела. Им было все равно, откуда вес», — заявила Роберт.

Женщина утверждает, что смирилась с этой особенностью и стала продавать фотографии своей груди. Тем не менее такой большой бюст создает множество сложностей. Во-первых, Роберт вынуждена всегда ходить в корсете, а во-вторых, ей очень трудно подобрать нижнее белье. Кроме того, ей приходится постоянно выслушивать замечания незнакомцев о ее внешности.

Ранее 20-летняя Эстер Литтлвуд из Великобритании рассказала о единственном симптоме, который испытывала перед инсультом. По ее словам, незадолго до приступа она почувствовала головную боль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враги почуяли запах крови». В Раде зреет бунт из-за коррупционного скандала. От Зеленского требуют отставки «теневого президента»

    Россиянам описали преимущества половинки елки в доме над целой

    Россиянка осталась без связи после отпуска и дала советы соотечественникам

    В Британии заметили ироничную деталь в соглашении Макрона и Зеленского

    Доктор Мясников назвал одни из самых опасных таблеток и обратился к Минздраву

    В сети восхитились внешностью 85-летнего Чака Норриса на фото

    Ремонтник изнасиловал 11-летнюю дочь заказчицы в российском регионе

    В России заявили о вреде инвестиций в жилье

    Опровергнут популярный миф о приводящей к бессоннице привычке

    В Китае остановили показ японских фильмов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости