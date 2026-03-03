Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:36, 3 марта 2026Мир

Вблизи служившей ядерным полигоном секретной базы США произошли загадочные землетрясения

DM: Вблизи служившей ядерным полигоном секретной базы США произошли земетрясения
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Серию загадочных землетрясений зафиксировали в американском штате Невада, вблизи секретной военной базы США, которую называют «Объектом 52». Считается, что она ранее служила полигоном для испытания ядерного оружия, пишет британская газета Daily Mail.

«На протяжении десятилетий считалось, что в этой удаленной зоне военные США проводили экспериментальные испытания самолетов, а также разработки в области ядерного оружия», — указано в статье.

В минувшие сутки сейсмологи Геологической службы США (USGS) установили, что в этой части страны произошло 16 землетрясений магнитудой, превышающей 2,5. На протяжении прошлой неделе случилось более ста землетрясений магнитудой от 1,0 до превышающей 3,0.

Авторы материала обратили внимание, что серия толчков недалеко от ядерного полигона началась одновременно с началом атаки Соединенных Штатов и Израиля на Иран.

В октябре 2025 года госсекретарь США Марко Рубио признался, что ему не дают спать неопознанные летающие объекты, появляющиеся над секретными базами с ядерным оружием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угрозы Ирана, новые удары по ОАЭ и атака Израиля под чужим флагом на Саудовскую Аравию. Что происходит на Ближнем Востоке?

    Львица набросилась на кормившую ее в зоопарке девочку

    Эскортница объелась чеснока ради клиента с необычным фетишем

    Вероятность краха исламского режима в Иране оценили

    Трамп высказался о нападении на посольство США в Эр-Рияде

    Вблизи служившей ядерным полигоном секретной базы США произошли загадочные землетрясения

    Посольство США в Эр-Рияде атаковали беспилотниками

    Обнаружена скрытая причина развития инфаркта

    На Западе раскрыли неожиданные последствия после атак на Иран

    Мощный пожар охватил штаб-квартиру известного банка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok