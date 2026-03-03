Вблизи служившей ядерным полигоном секретной базы США произошли загадочные землетрясения

DM: Вблизи служившей ядерным полигоном секретной базы США произошли земетрясения

Серию загадочных землетрясений зафиксировали в американском штате Невада, вблизи секретной военной базы США, которую называют «Объектом 52». Считается, что она ранее служила полигоном для испытания ядерного оружия, пишет британская газета Daily Mail.

«На протяжении десятилетий считалось, что в этой удаленной зоне военные США проводили экспериментальные испытания самолетов, а также разработки в области ядерного оружия», — указано в статье.

В минувшие сутки сейсмологи Геологической службы США (USGS) установили, что в этой части страны произошло 16 землетрясений магнитудой, превышающей 2,5. На протяжении прошлой неделе случилось более ста землетрясений магнитудой от 1,0 до превышающей 3,0.

Авторы материала обратили внимание, что серия толчков недалеко от ядерного полигона началась одновременно с началом атаки Соединенных Штатов и Израиля на Иран.

В октябре 2025 года госсекретарь США Марко Рубио признался, что ему не дают спать неопознанные летающие объекты, появляющиеся над секретными базами с ядерным оружием.