00:02, 4 марта 2026Мир

Рубио прокомментировал атаку консульства США в Дубае

Рубио: БПЛА атаковал парковку консульства США в Дубае, пострадавших нет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПожары в США:

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал парковку американского консульства в Дубае, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

«Беспилотник, к сожалению, нанес удар по парковке, прилегающей к зданию канцелярии (консульства в Дубае), что привело к пожару в этом месте. Все сотрудники в безопасности и вышли на связь», — прокомментировал Рубио.

Ранее возле консульства США в Дубае (ОАЭ) произошел пожар. Рядом с дипмиссией были видны столбы дыма и языки пламени.

