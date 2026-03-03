Реклама

Силовые структуры
10:40, 3 марта 2026Силовые структуры

Следователи ответили на новость о найденной семье Усольцевых

NGS24: Следователи опровергли новость о найденной семье Усольцевых
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Семью Усольцевых, которая пропала пять месяцев назад в Красноярском крае, так и не нашли. Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

Накануне в СМИ появилась новость о том, что тела исчезнувшей семьи нашли в шурфе — вертикальном отверстии в горе, однако следователи опровергли эту информацию. По их данным, пропавших так и не обнаружили. «Более того, новых поисков после последнего выезда и не было», — заявили в СК журналистам.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход недалеко от поселка Кутурчин и пропали. С 28 февраля 2025 года о них ничего неизвестно, так что в сети появились многочисленные версии случившегося.

Ранее сообщалось, что в машине семьи нашли деньги. Позже сын Ирины Усольцевой Данил Баталов опроверг эту информацию.

