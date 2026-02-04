Реклама

Силовые структуры
16:47, 4 февраля 2026Силовые структуры

Версию о нахождении Усольцевых за границей прокомментировали правоохранители

Правоохранители опровергли версию о нахождении Усольцевых за границей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы, пропавшие в районе поселка Кутурчин Красноярского края, не могли уехать за границу. Об этом заявили в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

Версия о том, что Усольцевы могут находиться в Испании или другой стране, была опровергнута. Сообщается, что против нее свидетельствуют собранные по делу доказательства.

Ранее сын Ирины Усольцевой рассказал о странном звонке после исчезновения семьи в Красноярском крае. По его словам, ему поступил звонок из Испании, а номер, с которого ему звонили, был одноразовым.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. Семья собиралась в однодневный поход на горный хребет, но на связь так и не вышла. После их исчезновения появились многочисленные версии случившегося.

