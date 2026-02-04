Сын Усольцевой рассказал о странном звонке после исчезновения родных

Сын Ирины Усольцевой рассказал о звонке из Испании после пропажи его семьи

Даниил Баталов, сын пропавшей вместе с мужем и дочерью Ирины Усольцевой, рассказал о странном звонке после исчезновения семьи в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодой человек заявил, что звонок поступил из Испании, а номер, с которого ему звонили, был одноразовым. Он допустил, что это вряд ли связано с исчезновением его родных, хотя он «хотел бы так думать».

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. Семья собиралась в однодневный поход на горный хребет, но на связь так и не вышла. После их исчезновения появились многочисленные версии случившегося.

Ранее сын Ирины Усольцевой опроверг, что в машине его семьи нашли деньги.

