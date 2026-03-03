Слухи о начале третьей мировой войны опровергли

Политолог Перенджиев опроверг слухи о начале третьей мировой войны из-за Ирана

В социальных сетях, в том числе в мимикрирующем под «Ленту.ру» TikTok-аккаунте, стала распространяться фейковая информация о начале третьей мировой войны. В роликах утверждается, что она вспыхнула якобы из-за ядерного удара Ирана по американским военным базам. «Это не угрозы, это третья мировая в прямом эфире», — говорит механический голос за кадром. Он также убеждает зрителей в том, что из соцсетей и эфиров телеканалов убирают видео «испаряющихся городов» и «паники военных». Однако все эти утверждения не соответствуют действительности, предупреждают эксперты.

Так, судя по описанию канала, маскирующегося под «Ленту.ру», он был создан для расширения и набора аудитории Telegram-канала с помощью распространения фейковых кликбейтных сообщений на фоне конфликта в Иране. Для иллюстрации использовались кадры ударов не ядерным оружием, в том числе архивные. А текст, который зачитывает закадровый голос, наполнен броскими фразами для привлечения внимания.

Также на фоне иранского конфликта в сети стали вспоминать пророчества различных известных людей. Например, предсказания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что война между Израилем и Ираном приведет к созданию нового мирового порядка, и слепой болгарской ясновидящей Ванги, что в 2026 году разразится третья мировая война и начнется новая эпоха в истории человечества. Примечательно, что в комментариях массово ожидают начало третьей мировой на фоне конфликта в Иране.

В настоящий момент иранский конфликт не может считаться началом третьей мировой войны, так как сохраняется его региональный аспект, а в противостояние вовлечено не настолько значительное количество стран. В разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил, почему конфликт вокруг Ирана нельзя считать мировой войной.

«Война в Иране имеет тенденцию к глобальной войне. Но мировая война — неточный термин. Мировая война — когда много государств воюют с другими государствами. Мировая — значит, идет на разных континентах, участвует много государств. Здесь одно государство в лице США развязывает войны на разных участках», — объяснил политолог.

Также в фейковых роликах говорится о том, что Иран нанес удар ядерным оружием по американским базам. Однако Тегеран не обладает подобными средствами поражения. Так, 2 марта ПИР-Центр выпустил доклад «Ядерная программа Исламской Республики Иран: оценка нынешнего состояния и возможностей», описывающий потенциал иранской ядерной программы на момент начала военной операции США и Израиля против Ирана. Из документа следует, что утверждения Вашингтона и Тель-Авива о том, что ядерная программа Тегерана представляла для них непосредственную угрозу и требовала силового вмешательства, притянуты за уши. В докладе также подчеркивается, что нет неопровержимых доказательств того, что иранское руководство на момент июня 2025 года стремилось к созданию полноценной военно-ядерной программы. А после июньской операции у Тегерана не осталось фактически и технических возможностей для этого.

Александр Перенджиев, в свою очередь, указал на отсутствие признаков использования ядерного оружия со стороны Тегерана. «Я думаю, что то, что в соцсетях разжигается, делается специально для создания негативного образа Ирана. Иран же он наоборот защищается (…) страдает народ (…) Речь не о ядерном оружии, это все предлог для агрессии. Это как с "пробиркой Пауэлла". Тогда обвиняли Ирак в том, что у него химическое оружие, а сейчас Иран — в том, что у него ядерное». Он также напомнил, что Иран выражал готовность сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

В марте 2025 года директор Нацразведки США Тулси Габбард заявляла, что американские спецслужбы не видят признаков работы Ирана по созданию ядерного оружия. Также, по ее утверждениям, Тегеран не санкционировал возобновление программы разработки ядерных вооружений, приостановленной в 2003 году. При этом Габбард подчеркивала, что разведывательное сообщество США осуществляет тщательный мониторинг деятельности Ирана в ядерной сфере.

МАГАТЭ также не обнаружило доказательств наличия у Ирана программы создания ядерного оружия. По состоянию на 2 марта 2026 года, агентство не фиксировало повышение радиационного фона в регионе или удара по ядерным объектам. Вместе с тем постпред Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи заявил, что США и Израиль нанесли удары по ядерному объекту в Натанзе. Кроме того, он назвал ложью заявления о желании Ирана разработать ядерное оружие.

Информации о нанесении ядерного удара США или третьими странами также не выявлено. Если бы подобное произошло, то данные об ударе сразу бы распространились в СМИ.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Американский лидер Дональд Трамп также объявил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом представители администрации Трампа на закрытых брифингах с сотрудниками Конгресса признали, что не было никаких разведывательных данных, свидетельствующих о том, что Иран планировал атаковать американские войска первым. Также не были доказаны и доводы президент США о том, что Иран возобновил свою ядерную программу и располагает достаточным количеством ядерного материала для создания бомбы в течение нескольких дней, а также занимается разработкой ракеты большой дальности, способной достичь территории США. Эти аргументы опровергались представителями МАГАТЭ и разведками.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».