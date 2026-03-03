Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:41, 3 марта 2026Ценности

Солистка группы «Винтаж» показала внешность дочерей на совместном фото

Российская певица Анна Плетнева показала внешность дочерей Варвары и Марии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dusya_star

Бывшая солистка российской поп-группы «Лицей» и коллектива «Кофе с дождем», солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева показала внешность дочерей Варвары и Марии Сыровых на совместном фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя певица и ее 23-летняя и 20-летняя наследницы снялись у зеркала в отеле. Они позировали в платьях и с распущенными волосами.

Известно, что в 2003 году Плетнева вышла замуж за мужчину, личность которого скрывала. Она родила от него дочь Варвару, однако впоследствии развелась с избранником и запретила ему общаться с девочкой.

В 2005 году исполнительница вступила в брак с бизнесменом Кириллом Сыровым, от которого родила дочь Марию и сына Кирилла.

В марте российская актриса Наталья Бочкарева показала внешность 18-летней дочери Марии Борисовой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский захотел сделать буферную зону на территории России

    Нетаньяху пообещал усилить атаки на «Хезболлу» и Иран

    Поставки в Россию машин популярного бренда рухнули на 99 процентов

    Пума вырвала маленькую собаку у хозяйки и утащила ее в лес

    Иран ударил по базе США в Бахрейне

    Семья англичан приютила россиянку с ребенком после их выселения из отеля в ОАЭ

    Раскрыта причина беспокойства Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке

    В Госдуме ответили на идею запретить россиянам увольняться больше раза в год

    Бывшие российские полицейские легализовали почти 2,5 тысячи иностранных граждан

    ВСУ ударили по предприятию в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok