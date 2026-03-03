Солистка группы «Винтаж» показала внешность дочерей на совместном фото

Российская певица Анна Плетнева показала внешность дочерей Варвары и Марии

Бывшая солистка российской поп-группы «Лицей» и коллектива «Кофе с дождем», солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева показала внешность дочерей Варвары и Марии Сыровых на совместном фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя певица и ее 23-летняя и 20-летняя наследницы снялись у зеркала в отеле. Они позировали в платьях и с распущенными волосами.

Известно, что в 2003 году Плетнева вышла замуж за мужчину, личность которого скрывала. Она родила от него дочь Варвару, однако впоследствии развелась с избранником и запретила ему общаться с девочкой.

В 2005 году исполнительница вступила в брак с бизнесменом Кириллом Сыровым, от которого родила дочь Марию и сына Кирилла.

В марте российская актриса Наталья Бочкарева показала внешность 18-летней дочери Марии Борисовой.