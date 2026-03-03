Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:51, 3 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о брошенных на севере Украины наемниках ВСУ

Алаудинов: ВСУ бросают тела и раненых наемников в Сумской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают в Сумской области на севере Украины тела иностранных наемников. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

По его словам, украинское командование также отказывается эвакуировать раненых бойцов.

«В большинстве своем они даже уже не рискуют. Даже когда требуют, чтобы вывезли "трехсотых", те, кто ранее очень хорошо этой работой занимался, уже идут в отказ, потому что понимают, что возможности заехать и выехать уже нет», — объяснил Алаудинов.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ в Сумской области. Их понесла 158-я отдельная механическая бригада ВСУ в районе Андреевки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде назвали главную слабость США в конфликте с Ираном

    Дерзкая кража портфеля с 10 миллионами рублей из машины попала на видео

    Учителей в российском регионе обязали контролировать разговоры детей в школах

    Названа цена дешевого iPhone в России

    Первый вывозной самолет с россиянами вылетел из ОАЭ

    Россиянку прозвали «главврачом Кисегач» из-за неожиданного эффекта от стрижки

    Зеленский пожелал Орбану поражения

    Врач оценила влияние ранних подъемов на продуктивность и здоровье

    Мировые цены на уголь взлетели

    Женщина рассказала об отношениях с мужем старше нее на 21 год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok