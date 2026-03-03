Алаудинов: ВСУ бросают тела и раненых наемников в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают в Сумской области на севере Украины тела иностранных наемников. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

По его словам, украинское командование также отказывается эвакуировать раненых бойцов.

«В большинстве своем они даже уже не рискуют. Даже когда требуют, чтобы вывезли "трехсотых", те, кто ранее очень хорошо этой работой занимался, уже идут в отказ, потому что понимают, что возможности заехать и выехать уже нет», — объяснил Алаудинов.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ в Сумской области. Их понесла 158-я отдельная механическая бригада ВСУ в районе Андреевки.