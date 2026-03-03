Реклама

Стало известно о подготовке наследника шаха Ирана к одному действию

Вдова шаха Ирана: Пехлеви готовится к установлению правового государства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty Images

Сын свергнутого в 1979 году в результате исламской революции последнего шаха Ирана Реза Пехлеви готовится к установлению правового государства. Об этом заявила его мать Фарха Пехлеви в интервью Times of Israel.

«Решающее значение будет иметь способность иранского народа объединиться ради мирного, упорядоченного и суверенного перехода к правовому государству», — сказала она. По словам Пехлеви, ее сын к этому «готовится».

Вдова последнего иранского шаха также заявила, что cмepть верховного лидера Ирана Али Хаменеи имеет «историческое значение». Однако, отметила она, это не приведет к «автоматической» смене режима в Иране.

Ранее Пехлеви сообщил о готовности немедленно отправиться в Иран. По его словам, для него важно быть среди соотечественников, чтобы вести последнюю битву до конца.

