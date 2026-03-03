Реклама

Путешествия
10:43, 3 марта 2026Путешествия

Стало известно о росте цен на туры в Азию из-за ситуации на Ближнем Востоке

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Стало известно о росте цен на туры в страны Азии за пару дней из-за ситуации с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Так, стоимость выросла почти в два раза. Например, сумма за тур в Таиланд на двоих на 10 ночей доходит до 300 тысяч рублей. Сообщается, что пять дней назад его можно было купить за 170 тысяч. Вьетнамский Фукуок при таких же вводных обойдется теперь россиянам в 280 тысяч рублей вместо прежних 150 тысяч.

Туроператоры рассказали, что соотечественники все равно активно приобретают путешествия во Вьетнам, где сейчас не сезон, из-за желания улететь в страну со спокойной обстановкой. При этом специалисты призвали не ждать понижения цен и успевать бронировать места в отелях.

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на альтернативных Ближнему Востоку направлениях. Так, стоимость отдыха в Северной Африке, а также в странах Азии может подорожать на 15-20 процентов.

