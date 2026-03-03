Реклама

Стало известно об отступлении ВСУ под Северском

Марочко: ВСУ отступили у Никифоровки и Резниковки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате российского наступления отступили у Никифоровки и Резниковки под Северском Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе Никифоровки после огневого налета противник оставил одну из позиций и отступил на второй рубеж обороны», — приводятся в публикации слова эксперта.

Он добавил, что российским войскам удалось занять лесополосу северо-западнее Резниковки, которая служила взводным опорным пунктом для ВСУ.

Ранее Марочко прокомментировал продвижение ВС России у Краматорска. Он заявил, что российским войскам удалось проломить оборонную линию украинской армии.

