03:03, 3 марта 2026

Стесняющаяся раздеваться девственница обратилась за советом

Александра Лисица
Фото: Hrecheniuk Oleksii / Shutterstock / Fotodom

Девушка, которая никогда не занималась сексом и недавно познакомилась с понравившимся ей парнем, пожаловалась на одну проблему. На форуме Reddit она призналась, что боится раздеваться при мужчине, и попросила совета.

По словам автора поста, она познакомилась с парнем и отправилась с ним на свидание. После ужина они пошли домой к молодому человеку. Там они целовались и обнимались, но, когда парень попытался снять с девушки одежду, она запаниковала. «Я просто застыла и сказала ему этого не делать. Он отнесся к ситуации с пониманием и добавил, что мы не обязаны продолжать», — отметила рассказчица.

После этого она сказала парню, что она не против заняться сексом, но хотела бы, чтобы на ней был надет топ. В ответ на это молодой человек заверил девушку, что ей не нужно делать то, к чему она не готова. Вечер закончился тем, что автор поста долго извинялась и плакала, а затем ушла домой.

Спустя пару дней парень снова написал ей и предложил увидеться. Девушка так и не ответила на это сообщение. «Я хочу увидеть его и заняться сексом, но я не хочу снимать футболку. Посоветуйте что-нибудь», — заключила она.

В комментариях многие пользователи отметили, что девушка, конечно, может заниматься сексом в футболке, если хочет этого. Однако в то же время они порекомендовали ей задуматься, почему мысль о том, чтобы раздеться доставляет ей такой дискомфорт.

Некоторые отметили, что в юности тоже стеснялись полностью раздеваться перед партнерами, потому что комплексовали из-за внешности. Такие пользователи заверили, что этот страх прошел, когда они научились любить и принимать себя. В то же время были и те, кто порекомендовал автору просто выключить свет во время секса.

Ранее женщины рассказали о выходках мужчин на свиданиях, которые считают самыми пугающими. Одну пользовательницу на свидании напугали сравнением с дочерью.

