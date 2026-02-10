Умер адвокат Генрих Падва

09:33, 10 февраля 2026Забота о себе

Женщины рассказали о самых пугающих выходках мужчин на свиданиях

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Женщины рассказали о выходках мужчин на свиданиях, которые считают самыми пугающими. Воспоминаниями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одну женщину на свидании напугали сравнением с дочерью.

Он взял меня за лицо и сказал, что я напоминаю ему дочь, а потом попытался поцеловать меня

fartsypooperпользовательница Reddit

Другой пользовательнице мужчина показал видео, на котором он и его брат издеваются над спящей якобы пьяной матерью.

Мать лежала на диване, а они по очереди били ее по лицу, приговаривая что-то вроде: «Вынеси мусор, мама». Затем он маниакально рассмеялся и посмотрел на меня, ожидая одобрения. Я инстинктивно поняла, что нахожусь в опасности, и притворилась, что мне все равно. Вскоре я под каким-то предлогом ушла и больше его не видела

insidous7пользовательница Reddit
Еще одна пришла в гости к мужчине, и тот предупредил, что уйти она не сможет, а после закрыл ее в комнате.

Я выбралась из окна и позвонила другу, чтобы он забрал меня — парень отвез меня к себе домой. Адрес я прочитала на почтовом ящике по соседству

Tacosconsalsaylimonпользовательница Reddit

Ранее женщины назвали минимальные, по их мнению, требования, соответствия которым они ждут от мужчин. Многие пользовательницы попросили уважения к своим интересам.

