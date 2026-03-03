Страны НАТО отказались от обучения украинских солдат

Страны НАТО не хотят обучать украинских солдат из-за дезертирства мобилизованных

Страны НАТО отказываются от обучения украинских военных из-за дезертирства мобилизованных. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

«Одной из причин отказа стран НАТО от подготовки мобилизованных украинцев за рубежом стало их массовое дезертирство», — заявил источник, ссылаясь на данные допроса.

По его словам, из 180 человек, уехавших в Германию, назад на Украину вернулись лишь около 100 новобранцев.

Ранее сообщалось, что украинские военные с боевым опытом будут обучать солдат немецкой армии. Отмечалось, что Минобороны Германии хочет как можно скорее направить украинских солдат для обучения немецких вооруженных сил с целью повышения боеготовности собственных войск.