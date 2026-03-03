Реклама

Экономика
09:00, 3 марта 2026Экономика

Три модели Subaru отзовут из России

Росстандарт объявил об отзыве более 5,4 тыс. автомобилей Subaru трех моделей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Zavatskiy Aleksandr / Shutterstock / Fotodom

Три модели японского производителя Subaru собираются отозвать из России. Процесс затронет более 5,4 тысячи автомобилей (5467 единиц), указано на сайте Росстандарта.

«Добровольная программа по изъятию транспортных средств представлена ООО "СУБАРУ МОТОР", являющимся официальным представителем изготовителя Subaru на российском рынке», — уточняется в сообщении агентства.

Ситуация вызвана возможным разъединением разъема электрического стояночного тормоза из-за поломки фиксатора у трех моделей — Subaru Legacy, Outback, XV, которые были выпущены в 2015-2019 годах. Из-за такой неисправности может загораться соответствующий индикатор, а сам тормоз может не включаться или не отключаться. На машинах, которые будут отозваны, проверят разъем и, если потребуется, заменят его или уплотнитель, а также поставят дополнительный фиксатор.

Ранее стало известно, что ушедший из России автогигант Volkswagen собрался отозвать десятки тысяч электромобилей. У них начали перегреваться аккумуляторы.

