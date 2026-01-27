Реклама

17:14, 27 января 2026

Ушедший из России автогигант отзовет десятки тысяч электромобилей

Reuters: Volkswagen отзовет больше 44 тысяч электромобилей в США
Кирилл Луцюк

Фото: Hendrik Schmidt / picture alliance via Getty Images

Немецкий автогигант Volkswagen объявил, что отзовет в США 44 тысячи 551 электромобиль. Об этом сообщило агентство Reuters.

Причиной принятого решения стали проблемы, вызванные перегревом аккумуляторов, из-за которых не исключены риски возгорания транспортных средств. Автопроизводитель пообещал, что дилеры бесплатно обновят программное обеспечение и при необходимости заменят аккумуляторный блок. Кроме того, некоторые электрокары отзовут из-за неправильного расположения электродов в отдельных модулях высоковольтных аккумуляторных элементов.

В октябре прошлого года Volkswagen решил приостановить выпуск некоторых автомобилей из-за дефицита полупроводников, вызванного тогда неопределенной ситуацией вокруг компании Nexperia. Приостановка должна была коснуться Volkswagen Golf, а затем и Tiguan.

В III квартале 2025 года Volkswagen столкнулся с 10-процентным падением продаж в Северной Америке и с 7-процентным в Китае.

