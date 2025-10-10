Продажи немецкого автогиганта рухнули в Америке и Китае

Handelsblatt: Продажи Volkswagen в Северной Америке упали на 10%, а в КНР на 7%

В III квартале 2025 года Volkswagen столкнулся с 10-процентным падением продаж в Северной Америке и с 7-процентным в Китае. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Тем не менее концерн сумел компенсировать эти проблемы за счет роста продаж на других рынках. Так, в Западной Европе продажи VW увеличились на восемь процентов, а менее крупный южноамериканский рынок вырос почти на 10 процентов. В целом с июля по сентябрь компания поставила 2,2 миллиона автомобилей, что на один процент больше, чем годом ранее. За девять месяцев удалось реализовать 6,6 миллиона автомобилей.

Летом стало известно, что руководство Volkswagen впервые в истории бренда было вынуждено закрыть завод в Китае. Предприятие располагалось в непосредственной близости от центра Нанкин, в промышленной зоне. Непростое для компании решение приняли на фоне растущей конкуренции на китайском авторынке, в первую очередь со стороны местных концернов, выпускающих электрокары.