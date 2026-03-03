Реклама

20:13, 3 марта 2026

Уехавший из России комик высказался об отношении к русским за рубежом

Живущий в Испании комик Белый заявил о хорошем отношении к русским за рубежом
Мария Большакова
Кадр: Нежный редактор / YouTube

Стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в Испанию, рассказал об отношении к русским за рубежом. Его комик раскрыл в интервью проекту Drama Queens на YouTube-канале издания «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией).

По словам Белого, к нему и других русским за границей относятся скорее положительно. «Люди к нам относятся хорошо, страны к нам относятся хорошо. Мы можем легализоваться, открывать счета в банках, начинать новую жизнь. Наши дети ходят в школы, общаются и так далее», — отметил комик.

Белый также назвал отъезд из России удивительным поворотом своей жизни.

Ранее Белый ответил на обвинения в том, что он убежал из России. Он заявил, что уехал из страны, так как его внесли в реестр иноагентов. По словам комика, он опасался, что на него могут завести уголовные дела.

