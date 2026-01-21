Реклама

04:02, 21 января 2026

Живущий в Европе российский комик ответил на обвинения в побеге из страны

Живущий в Европе комик Руслан Белый заявил, что не убегал из России
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @ruslan_belyy_

Популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Европе, не согласился с обвинениями в побеге из России. На критику такого рода он ответил в выступлении, видео доступно на YouTube.

«Все мне говорят, типа я сбежал [из России]. Но я не сбежал, просто меня объявили иноагентом, и мне пришлось уехать (по данным СМИ, он покинул страну еще до внесения в реестр иноагентов — прим. «Ленты.ру»)», — заявил юморист. Белый также добавил, что решил эмигрировать, поскольку опасался возможных уголовных дел.

Ранее комик заявил о нелюбви к ностальгии по СССР. Белый, родившийся в 1979 году, признался, что ненавидит ностальгию по Советскому Союзу и не считает, что в те годы люди были более дружными и жили веселее.

Кроме того, юморист пошутил о недостатке Европы. Белый раскритиковал квартиры в европейских странах и отметил, что там «годами ничего не чинят».

Минюст включил Белого в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. В министерстве отметили, что комик проживает за границей. По данным СМИ, он покинул Россию вскоре после начала спецоперации на Украине.

