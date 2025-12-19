Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:53, 19 декабря 2025Интернет и СМИ

Живущий в Европе российский комик заявил о ненависти к ностальгии по СССР

Живущий в Испании комик Белый заявил о ненависти к ностальгии по СССР
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Руслан Белый / YouTube (автор канала признан Минюстом иностранным агентом)

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Европе, заявил о нелюбви к ностальгии по СССР. Об этом он рассказал в видео, доступном на YouTube-канале белорусского юмориста Славы Комиссаренко.

Комики обсуждали свое детство, и Комиссаренко отметил, что они с семьей вшестером жили в трехкомнатной квартире. В ответ Белый, родившийся в 1979 году, признался, что ненавидит ностальгию по СССР и не считает, что в те годы люди были более дружными и жили веселее.

«Я так это ненавижу, потому что это чисто про бедность, про жесточайшую бедность. Родаки не уделяли тебе внимания, потому что батя все время работал, мать тоже все время работала», — сказал юморист. Он также счел, что в советское время в семьях часто возникали ссоры.

Ранее Белый поиронизировал над возможным возвращением в Россию. Комик в шутку заявил, что на родине будет ощущать себя как персонаж Квазимодо из романа «Собор Парижской Богоматери».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на вопрос «война или мир?»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путин назвал важное событие спецоперации

    Провал плана по использованию активов России назвали «ошибкой» двух политиков

    В России предрекли обрушение экономики Европы из-за Украины

    Путин высказался о степени готовности Украины к миру

    Путин ответил на вопрос о текущей ситуации в зоне СВО

    Путин рассказал о последствиях освобождения Курской области

    Путину захотели задать интересующий сотни тысяч россиян вопрос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok