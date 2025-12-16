Реклама

14:33, 16 декабря 2025

Уехавший из России комик-иноагент поиронизировал над возможным возвращением

Комик Белый заявил, что в России будет чувствовать, что отличается от коллег
Мария Большакова
Мария Большакова

Кадр: Рада и тёрки / YouTube

Стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), уехавший в Испанию, заявил, что, если он вернется в Россию, он будет чувствовать, что отличается от коллег. Об этом он порассуждал в интервью для YouTube-канала «Рада и терки».

По мнению Белого, российские комики сейчас переживают золотой век развлекательной сферы в стране. Он уточнил, что его коллеги участвуют во множестве проектов.

«Если по какой-то причине получится приехать в Россию, я буду как Квазимодо из "Нотр-Дам-де-Пари", знаешь, такой уродливый. Потому что они такие все великолепные, волшебные. И в кино снимаются, и песни поют», — поиронизировал комик над возможным возвращением.

Ранее Белый назвал главную поддержку в эмиграции. Таковой юморист счел солнечную погоду в Испании. При этом в шутку он добавил, что его позитивный настрой портится, когда приходится платить за квартиру.

