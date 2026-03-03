В Британии заявили о величайшем злодеянии США со времен Вьетнама

Политик Гэллоуэй назвал удар США по школе в Иране величайшим злодеянием

Атака США по начальной школе в Иране является величайшим злодеянием со времен войны во Вьетнаме. Такое мнение выразил бывший депутат Палаты общин от Лейбористской партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в комментарии «Известиям».

«Это крупнейшее американское злодеяние со времен войны во Вьетнаме. Всех этих детей больше нет (...). В пяти классах не выжил ни один ребенок (...). Позже, в первый же день войны, одним авиаударом были лишены жизней сорок волейболисток — три женские команды», — возмутился политик.

По словам Гэллоуэя, эта трагедия осталась «без должного международного внимания». Он допустил, что если бы на месте США были Россия, Иран или палестинцы, то это стало бы «мировой новостью на годы вперед».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пришел в замешательство после вопроса журналистов о возможной причастности американских военных к авиаудару по школе на юге Ирана, в результате которого не стало более 100 учениц.